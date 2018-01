Em Milão, Inter avança fácil às quartas de final da Copa da Itália

O atual momento da Internazionale não poderia ser melhor. Líder isolada do Campeonato Italiano com quatro pontos de vantagem, a equipe de Milão mostra força também na Copa da Itália. Nesta terça-feira, em sua estreia na competição, venceu em casa com facilidade o Cagliari, que milita na segunda divisão, por 3 a 0, no estádio Giuseppe Meazza, e avançou às quartas de final.

Por ter terminado a última edição do Campeonato Italiano entre as oito melhores, a Internazionale entrou direto nas oitavas de final e poderá ter na próxima fase, em janeiro, um de seus concorrentes ao título desta temporada. O rival será o Napoli, segundo colocado na atual edição, ou o Verona, lanterna, que se enfrentarão nesta quarta-feira, em Nápoles.

Em campo, a Internazionale passeou. Até os 25 minutos do primeiro tempo, quando o atacante argentino Rodrigo Palacio abriu o placar, a equipe de Milão massacrou o Cagliari com inúmeras chances de gol. Foi com a vantagem que o time da casa diminuiu o ritmo e permitiu o avanço adversário, que assustou com um chute de fora da área pouco antes do intervalo e uma cabeçada na trave no início da segunda etapa.

Percebendo a reação do time da Sardenha, a Internazionale resolveu retomar as ações do jogo e definiu a vitória e a classificação com mais dois gols. Aos 26 minutos, Brozovic bateu colocado da entrada da área e fez um belo gol. Dez minutos depois, Perisic aproveitou rebote de um chute na trave e marcou o seu.

SURPRESA

Em outro jogo desta terça-feira, uma grande zebra. Depois de eliminar o Palermo na fase anterior, o pequeno Alessandria, da terceira divisão, fez mais um clube da elite como sua vítima. Em Gênova, surpreendeu o Genoa e ganhou por 2 a 1, na prorrogação, após empate por um gol, no tempo normal.

Nas quartas de final, o seu adversário será conhecido nesta quarta-feira. Sairá do confronto entre Roma e Spezia, da segunda divisão, no estádio Olímpico, na capital italiana.