Inter de Milão vence Genoa com dois gols de croata

Na última partida de domingo pela 16.ª rodada do Campeonato Italiano, a Inter de Milão venceu o Genoa por 2 a 0, no San Siro, graças ao entrosamento da dupla formada por João Mário e Marcelo Brozovic. O português deu duas assistências para o croata balançar as redes na partida.

Apesar da vitória, a Inter ainda segue na parte intermediária da tabela, sem brigar por vaga nas competições europeias. O time comandado por Stefano Pioli ocupa a oitava posição, com 24 pontos, sete a menos do que a Lazio, que é a quinta colocada. Já o Genoa estacionou nos 20 pontos, no 14.º lugar.

Na partida deste domingo, os donos da casa abriram o placar aos 37 minutos. João Mário bateu escanteio pelo lado direito e, após a bola cruzar toda a área, Brozovic apareceu sozinho para encher o pé no canto esquerdo do goleiro.

O segundo gol saiu em um belo contra-ataque. Brozovic recebeu a bola das mãos do goleiro Handanovic, avançou até a linha que divide o gramado e tocou para João Mário. O português deixou dois marcadores para trás, avançou até a entrada da área e devolveu para o companheiro. Na marca do pênalti, Brozovic teve tempo para dominar e estufar as redes do Genoa.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na sequência do Campeonato Italiano, o Genoa volta a campo na próxima quinta-feira, quando recebe a Fiorentina. Já a Inter de Milão terá mais tempo para treinar e vai encarar o Sassuolo, fora de casa, no domingo.