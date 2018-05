Inter de Milão vence Lazio de virada e se garante na próxima Liga dos Campeões

Mesmo com o título da Juventus definido antecipadamente, o Campeonato Italiano teve emoção até o seu último minuto. Neste domingo, na rodada final da competição, a Inter de Milão superou a Lazio por 3 a 2, de virada, no Estádio Olímpico, e assegurou a última vaga distribuída pelo torneio na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa.

+ TEMPO REAL - Confira os lances da partida

+ Confira a tabela de classificação do Campeonato Italiano

+ Milan goleia e se garante nos grupos da Liga Europa; Crotone cai na Itália

O encontro entre Lazio e Inter foi como uma "final", pois os clubes chegaram à rodada final separados por apenas três pontos, com o time da casa à frente. Mas foi a equipe de Milão quem ficou em quarto lugar, com os mesmos 72 pontos do adversário, só que em vantagem nos critérios de desempate.

A Lazio parecia perto da vaga na Liga dos Campeões ao abrir o placar logo aos nove minutos, com um gol contra de Ivan Perisic, que desviou chute de Marusic. Danilo D'Ambrosio empatou aos 29, mas o time de Roma voltou a ficar em vantagem antes do intervalo com o gol do brasileiro Felipe Anderson, aos 41 minutos, tocando na saída de Handanovic.

Só que a Inter conseguiu a virada na parte final do segundo tempo. Aos 34 minutos, Mauro Icardi resgatou a equipe ao converter o pênalti, chegando aos 29 gols no Italiano, o que deixou na artilharia ao lado de Ciro Immobile, do Torino. E Matias Vecino aos 36 fez o gol da virada, de cabeça, após cobrança de escanteio, para delírio dos seus torcedores presentes ao Estádio Olímpico e choque dos fãs da Lazio, que acabou o Italiano na quinta posição e terá que se contentar com a participação na Liga Europa na próxima temporada.

Já garantido antecipadamente na próxima Liga dos Campeões, a Roma encerrou o Italiano na terceira posição ao vencer o Sassuolo por 1 a 0. O gol que definiu o jogo foi contra, sendo marcado por Gianluca Pegolo aos 45 minutos do primeiro tempo. Com isso, o time da capital fechou o torneio na quarta posição com 72 pontos. O Sassuolo, por sua vez, foi o 11º colocado, com 43 pontos.