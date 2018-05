Inter de Milão vence Livorno e avança na Copa da Itália

O técnico Jose Mourinho resolveu poupar alguns titulares para o confronto, como o goleiro Júlio César, o lateral-direito Maicon e o atacante Samuel Eto''o. Entre os brasileiros, apenas Lúcio e Thiago Motta iniciaram a partida.

Enfrentando o 17.º colocado do Campeonato Italiano, a Inter de Milão iniciou a partida melhor, mas criou poucas oportunidades no primeiro tempo. O gol da vitória saiu apenas aos 16 minutos do segundo tempo, com o meia holandês Wesley Sneijder.

"Creio que a Inter mereceu a vitória", comentou o técnico português José Mourinho ao Rai Sport. "O time fez uma partida seca, jogando de modo compacto, mas do ponto de vista defensivo tudo sempre esteve sob controle".