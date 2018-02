Inter de Milão vence mais uma e amplia recorde do Italiano A Inter de Milão continua irresistível no Campeonato Italiano. Mesmo jogando fora de casa, o time conquistou sua 14.ª vitória consecutiva na competição, ao bater a Sampdoria por 2 a 0. Com o resultado, o time de Milão segue absoluto na liderança, agora com 57 pontos conquistados. A Roma é a vice-líder, com 36. Assim como na final da Copa do Mundo da Alemanha, Materazzi foi pivô da expulsão de um adversário. Desta vez, o zagueiro italiano não provocou ninguém. Ele foi tirar satisfação com Del Vecchio, que tentou atingir o goleiro Júlio César. O jogador da Sampdoria deu uma cabeçada no zagueiro da Inter e acabou expulso pelo árbitro aos sete minutos de jogo. Mesmo com um a mais, a Inter só conseguiu marcar aos 38 minutos, com Ibrahimovic escorando de cabeça a bola cruzada pelo lateral-direito Maicon. Na segunda etapa, foi a vez de Ibrahimovic retribuir o presente. O sueco deu um belo passe para Maicon e o jogador brasileiro chutou de direita, ampliando o placar aos 29 minutos. Este foi o segundo triunfo sobre o time de Gênova em menos de uma semana. Na última quarta-feira, o time dos brasileiros Adriano, júlio César e Maicon venceu a Sampdoria por 3 a 0, em jogo válido pela Copa da Itália. As equipes jogam novamente no próximo dia 31 pelo torneio.