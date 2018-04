Inter de Milão vence Napoli e assume liderança na Itália

A Inter de Milão assumiu a liderança do Campeonato Italiano nesta quarta-feira ao derrotar o Napoli por 3 a 1, em casa. Com o triunfo, os atuais campeões nacionais chegaram aos 13 pontos e agora torcem por um tropeço da Juventus contra o Genoa, na quinta-feira.

Veja também:

Italiano 09/10 - Classificação / resultados / calendário

Dê seu palpite no Bolão Vip do Limão

Jogando em casa, a Inter de Milão definiu o confronto logo no início. A equipe abriu o placar aos 3 minutos com o camaronês Eto'o. Aos 5, Diego Milito ampliou. O terceiro gol da equipe foi marcado pelo brasileiro Lúcio, aos 23 minutos. O Napoli fez o seu gol antes do intervalo. Aos 37 minutos, Ezequiel Lavezzi diminuiu para o time de Nápoles.

A Sampdoria perdeu a liderança e os 100% de aproveitamento no Campeonato Italiano ao ser derrotada pela Fiorentina por 2 a 0, em Florença. Os gols da equipe da casa, que chegou aos dez pontos, foram marcados por Stevan Jovetic, aos 25 minutos do primeiro tempo, e Alberto Gilardino, aos 21 minutos da segunda etapa.

Já o Milan segue em má fase e se afastou dos líderes do Campeonato Italiano. Em Údine, a equipe dirigida pelo brasileiro Leonardo foi derrotada por 1 a 0 pela Udinese e caiu para o 11.º lugar, com apenas 7 pontos. O gol da vitória foi marcado por Di Natale, aos 22 minutos do primeiro tempo.

Palermo e Roma fizeram um jogo eletrizante e empataram por 3 a 3. Igor Budan, Fabrizio Miccoli e Antonio Nocerino fizeram os gols do Palermo. Para a Roma, marcaram Matteo Brighi, Nicolas Burdisso e Francesco Totti.

Em Roma, o Parma derrotou a Lazio por 2 a 1. Os gols da equipe foram marcados por Bojinov e Amoruso. Mauro Zárate diminuiu para o time romano. Em casa, o Bologna venceu o Livorno por 2 a 0, com gols de Daniele Portanova e Marco Di Vaio.

Atalanta e Catania, ambos em situação complicada no Campeonato Italiano, empataram por 0 a 0. O placar foi o mesmo do encontro entre Siena e Chievo Verona. Já o Bari foi derrotado pelo Cagliari por 1 a 0, com gol de Nenê.