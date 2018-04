Inter de Milão vence Napoli e deixa Juventus com a mão na taça

A Inter de Milão venceu o Napoli por 2 a 0 neste sábado, em casa, e deixou a Juventus com a mão na taça do Campeonato Italiano. O time alvinegro recebe o Palermo neste domingo e tem a possibilidade de abrir nove pontos de vantagem na liderança sobre a equipe napolitana, vice-líder, a cinco rodadas do término da competição.

A vitória levou o time de Milão aos 61 pontos, na quarta colocação, e a apenas três de distância da Roma, terceira colocada e com vaga provisória na Liga dos Campeões. O Napoli estaciona nos 70 e depende de um tropeço da Juventus (76) para não perder as esperanças na conquista do título.

Com a torcida a seu favor, a Inter abriu o marcador logo aos quatro minutos com Icardi, de cabeça. Os jogadores do Napoli reclamaram de impedimento no lance. Aos 44 ainda da etapa inicial, os anfitriões garantiram a vitória por 2 a 0 com o croata Brozovic balançando as redes.

Derrotado neste sábado, o Napoli voltará a campo pelo Campeonato Italiano já na próxima terça-feira, contra o Bologna, em casa. Já a Inter atuará como visitante contra o Genoa, na quarta, na continuidade da 34ª rodada.

O Italiano ainda teve outros dois jogos neste sábado. O Torino venceu o Bologna por 1 a 0, fora de casa, com gol de Belotti. O resultado levou o time visitante para a décima colocação, com 42 pontos. O Bologna é o 13º, com 37.

Já o Carpi goleou o Genoa por 4 a 1, de virada, em casa, e continua na luta para fugir do rebaixamento. O time anfitrião ocupa a 17ª colocação com 31 pontos, a três de distância do Palermo, o primeiro dos três que caem para a segunda divisão. O Genoa é o 11º, com 40. Pavoletti abriu o placar para os visitantes, mas Gaudio, Lollo, Pasciuti e Sabelli garantiram a virada.