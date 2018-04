Inter de Milão vence Parma com gols de Eto'o e Milito

A Inter de Milão manteve o embalo depois de golear o rival Milan na rodada passada e, neste domingo, derrotou o Parma por 2 a 0, em casa, pela terceira rodada do Campeonato Italiano. Com gols de Eto'o e Milito, a Inter chegou aos sete pontos, na quarta posição da tabela.

O Parma, que voltou à Primeira Divisão nesta temporada, segue com quatro pontos, na nona colocação. No próximo fim de semana, a Inter vai visitar o Cagliari, fora de casa, enquanto o Parma receberá o Palermo.

Neste domingo, o time da casa não mostrou a mesma força que exibiu diante do Milan e decepcionou no primeiro tempo. Com Júlio César, Maicon, Lúcio e Thiago Motta em campo, a Inter só começou a apresentar bom futebol após o intervalo. A recuperação do time foi coroada com o gol de Eto'o, aos 26 minutos.

No final do jogo, Balotelli, que entrou no lugar de Motta, acertou bom cruzamento da direita e achou Milito, que dominou com tranquilidade e mandou para as redes, aos 43 minutos, selando a vitória dos anfitriões.

Também nesta domingo, a Roma visitou o Siena e faturou os seus primeiros três pontos na competição. Venceu por 2 a 1, com gols de Mexes e Riise. Com a vitória, o time da capital deixou a incômoda lanterna e ocupa a 15.ª posição.

A Sampdoria também não decepcionou e se manteve na briga pela liderança ao superar o Atalanta por 1 a 0, fora de casa. O time soma nove pontos, mesma pontuação da líder Juventus.

Ainda pela terceira rodada, o Chievo bateu o Bologna por 2 a 0, longe de sua torcida, enquanto a Fiorentina passou pelo Cagliari por 1 a 0. Em casa, a Udinese derrotou o Catania por 4 a 2, com gol do brasileiro Felipe Belo. Palermo e Bari empataram por 1 a 1.

Atualizado às 18h43 para atualização de informações