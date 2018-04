Inter de Milão vence Siena em partida com sete gols

A Inter de Milão teve mais dificuldade do que esperava, mas superou o Siena por 4 a 3, neste sábado, em partida válida pela 19.ª rodada do Campeonato Italiano. Com o triunfo, o líder da competição chegou aos 45 pontos e abriu 11 pontos de vantagem para o Milan, que tem dois jogos a menos. O Siena segue na lanterna com 12 pontos.

O confronto entre primeiro e último colocado do Campeonato Italiano foi eletrizante. O Siena abriu o placar aos 17 minutos do primeiro tempo com um chute de fora da área de Maccarone. A Inter de Milão empatou aos 23, com Milito, e conseguiu a virada aos 35 minutos, com gol de Sneijder em cobrança de falta. Mas Ekdal, aos 36 minutos, empatou o confronto para o lanterna.

Na etapa final, Maccarone fez o seu segundo gol na partida aos 20 minutos e colocou o Siena novamente em vantagem: 3 a 2. Mas a Inter de Milão conseguiu a virada nos minutos finais do confronto. Aos 43, Sneijder fez novo gol de falta e igualou o placar. Aos 48 minutos, Samuel marcou o quarto gol da Inter de Milão e deu a vitória ao líder do Campeonato Italiano por 4 a 3.