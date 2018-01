Inter de Milão volta a empatar na Itália A Inter de Milão obteve neste sábado seu 14º empate no Campeonato Italiano. O time empatou com o Chievo, em casa, por 1 a 1. Mandelli colocou os visitantes em vantagem aos 28 do segundo tempo e Martins igualou aos 37. No outro jogo, o Bologna venceu o Cagliari por 1 a 0.