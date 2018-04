Inter de Milão volta a tentar contratação de Paulinho, do Corinthians

SÃO PAULO - As declarações de Massimo Moratti, presidente da Inter de Milão, de que Paulinho, convocado por Felipão para defender a seleção brasileira no amistoso contra a Inglaterra, está na sua lista de reforços para 2013 reacendeu a possibilidade de o Corinthians perder seu principal jogador neste início de ano. A chance de o negócio acontecer existe, embora seja pequena.

O interesse da Inter de Milão por Paulinho existe desde o ano passado. Desde então, as conversas entre o clube italiano e os empresários do atleta jamais cessaram. Eles monitoram de perto as atuações do volante com a camisa corintiana.

A proposta que a Inter de Milão fará ao Corinthians é de R$ 40 milhões (15 milhões de euros), revelou o jornal italiano Gazzetta dello Sport. Ainda segundo a publicação, Paulinho receberia cerca de R$ 7 milhões por temporada caso seja vendido.

A nova oferta do clube italiano é o dobro daquela feita pela própria Inter no ano passado para comprar Paulinho logo depois que o Corinthians ganhou o título da Libertadores. O valor, embora seja alto para os padrões brasileiros, ainda é inferior à multa estipulada no contrato do atleta: R$ 50 milhões (20 milhões de euros) - o vínculo atual vai até julho de 2015.

Paulinho agora é agenciado pelo empresário Giuliano Bertolluci, o mesmo que negociou o meia Oscar com o Chelsea. O volante negou que esteja de saída do Corinthians e que a escolha do novo empresário favoreça uma eventual negociação para o exterior. "Sou eu quem decide meu futuro, não os empresários", avisou.

O tempo, desta vez, está a favor do Corinthians. Caso a Inter de Milão realmente faça uma nova proposta por Paulinho, ela teria que ser oficializada nesta semana e o negócio precisaria ser fechado rápido. A janela de transferências do futebol europeu fica aberta até o dia 31 de janeiro.