Inter de olho na Sul-Americana O Internacional quer aproveitar o fato de jogar em casa para vencer o Paraná, neste domingo, e não depender de outros resultados para se classificar para a Copa Sul-Americana de 2005. O time gaúcho é o 9º colocado do Campeonato Brasileiro, com 64 pontos, e ainda pode ser ultrapassado pelo Figueirense, que tem 63 e enfrenta o Corinthians. O técnico Muricy Ramalho vai escalar um time ofensivo. Sem Élder Granja na ala-direita, optou por Cleiton Xavier, outro jogador com vocação para o ataque. No meio-de-campo, Gavilán entra no lugar de Marabá e o atacante Rafael Sobis fará a ligação com o ataque.