Inter decide futuro contra o Caxias Com técnico novo e sem quatro titulares, o Internacional terá neste sábado uma partida decisiva para seu futuro no Campeonato Gaúcho. Se perder ou empatar com o Caxias, na serra gaúcha, o time de Cláudio Duarte poderá se despedir prematuramente da competição. Isso porque empatou com o Pelotas, em casa, na primeira rodada do segundo turno do octogonal final. Juventude e Caxias lideram a tabela de classificação em busca da segunda vaga na final - a primeira já é do Grêmio, que se vencer o segundo turno será campeão por antecipação. Cláudio Duarte assumiu a equipe na segunda-feira, substituindo Zé Mário, e passou a semana fazendo mistério sobre a escalação e a estrutura do time. No treino coletivo de quinta-feira, tentou equilibrar características defensivas, para contornar os problemas do primeiro turno, quando a equipe foi a mais vazada, com um trio ofensivo. O time que começa o jogo, entretanto, terá Fábio Pinto e Gil Baiano no ataque. O goleiro Iran, afastado há meses por uma lesão, voltará a equipe com a missão de liderar a defesa, formada por três zagueiros.