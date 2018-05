Inter define empresa que fará estruturas temporárias do Beira-Rio para Copa

PORTO ALEGRE - O Internacional confirmou nesta quarta-feira que definiu o consórcio Fast-Pazini-Rohr como o selecionado para construção das estruturas temporárias do Beira-Rio para a Copa do Mundo. O anúncio foi realizado por meio do site oficial do clube, que justificou a escolha após a empresa em questão apresentar "a proposta mais vantajosa para o objeto contratado".

Cinco empresas se candidataram para assumir a responsabilidade de fazer as estruturas que são obrigatórias para o cumprimento de exigências da Fifa em jogos do Mundial. E o Beira-Rio é um dos estádios com obras mais atrasadas e esteve entre os que geraram maior preocupação para a entidade que controla o futebol do planeta.

O primeiro jogo oficial na reformada arena colorada só foi acontecer no último 19, na estreia do Inter no Campeonato Brasileiro, contra o Vitória, depois de o local não ter sido liberado para receber o segundo jogo da final do Campeonato Gaúcho, conquistado justamente pelo Inter diante do Grêmio.

As indefinições e os atrasos para conclusão das estruturas temporárias dos estádios da Copa de 2014 foram e continuam sendo motivos de várias críticas por parte da Fifa. Essas estruturas precisam ser construídas nas arenas para a receber a mídia, equipamentos operacionais e patrocinadores do Mundial.