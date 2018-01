Inter define valor por Jackson e aguarda resposta do Palmeiras

A novela sobre o futuro de Jackson continua e os envolvidos na transação esperam por uma resposta do Palmeiras. A tendência, no momento, é que o defensor não jogue mais pelo time paulista, embora ele e o Internacional estejam dispostos a fazer negócio. A diretoria palmeirense quer ficar com o jogador, mas quer pagar menos que o valor combinado quando o defensor chegou por empréstimo ao clube.

Quando Jackson chegou ao Palmeiras, no início do ano, ele veio com um preço fixado de compra no valor de R$ 2,5 milhões. Entretanto, o time alviverde formalizou recentemente proposta inferior a isso, o que irritou o jogador e o Internacional. A equipe gaúcha disse não abrir mão do valor combinado e aceitaria até o pagamento em parcelas, mas até o momento os palmeirenses não deram uma resposta positiva.

PELO CONTRÁRIO

O Palmeiras formalizou ao Inter, através de um documento enviado pelo gerente de futebol, Cícero Souza, que não vai exercer o direito de compra de Jackson. Assim, o defensor está livre para conversar com qualquer outra agremiação. O Monaco, da França, mostrou interesse.

O fato é que a diretoria está no mercado atrás de outras opções para a posição. Na terça-feira, o clube confirmou a contratação de Edu Dracena, que estava no Corinthians. O time já tinha acertado com Roger Carvalho, do Botafogo, para a posição, mas ainda está no mercado atrás de mais um nome para o setor. Rever, também do Internacional, foi oferecido.