Inter definido para encarar o Figueirense O técnico Muricy Ramalho, do Internacional, já tem o time definido para enfrentar o Figueirense, neste sábado, em Florianópolis. A única dúvida que restava, Sangaletti, foi confirmada pelo treinador para um jogo em que a equipe gaúcha precisa vencer para se manter no grupo dos times que vão à Libertadores da América. Com 68 pontos, ao lado do São Caetano, mas com duas vitórias a mais (19 contra 17), Muricy diz que só pensa no jogo. "Exatamente por isso é que viemos aqui para Santa Catarina mais cedo, para treinar no local da partida. Estamos respirando este jogo 24 horas por dia."