Inter demite técnico Stramaccioni e contrata Mazzarri

A permanência do comandante já havia sido colocado em dúvida pelo presidente da Inter, Massimo Moratti, na última terça-feira, depois de o clube ter terminado o último Campeonato Italiano na modesta nona posição. Desta forma, o time não conseguiu obter classificação para as principais competições europeias da próxima temporada, o que não acontecia desde 2000 com a poderosa equipe.

E, nesta sexta, a Inter anunciou o acordo firmado com Walter Mazzarri, que no último domingo pediu demissão do Napoli, após quatro temporadas à frente do clube, pelo qual conquistou o vice-campeonato italiano nesta temporada.

Ao confirmar Mazzarri, a Inter de Milão também agradeceu Stramaccioni pelo "grande empenho e profissionalismo demonstrado em um ano particularmente difícil" para o time, cujo próximo passo mais importante será fortalecer o seu elenco para a temporada 2013/2014. O volante Paulinho, do Corinthians, segue na mira do clube e poderá ser contratado como reforço de peso.

Antes de ser demitido por causa da falta de resultados expressivos nesta temporada, Stramaccioni tinha um contrato com a Inter de Milão com previsão de encerramento apenas em 2015, mas ele acabou não conseguindo se segurar no cargo.