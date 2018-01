Inter derrota AEK na Copa da Uefa A Inter abriu uma boa vantagem sobre o AEK da Grécia nesta quinta-feira, pela primeira partida das oitavas-de-final da Copa da Uefa, ao vencer por 3 a 1, em Milão. Das seis partidas realizadas hoje pela competição, essa foi a única que não terminou empatada. O AEK, que contou com o zagueiro paraguaio Gamarra, saiu na frente com um gol de Zagorakis, aos 8 minutos, em chute de fora da área que surpreendeu o goleiro Toldo. O empate da Inter foi aos 14 minutos, com o argentino Javier Zanetti, que recebeu passe do holandês Seedorf. A virada veio aos 37, ainda do primeiro tempo, com um gol do atacante de Serra Leoa: Kallon. No segundo tempo, os donos da casa chegaram ao terceiro gol com o atacante Nicola Ventola, que entrou no lugar de Vieri aos 11 minutos. O AEK ainda teve anulado um gol de Gamarra. Cesare Maldini, técnico italiano que comanda a seleção paraguaia, assistiu ao jogo. Durante a partida, um torcedor caiu das tribunas e foi levado para o hospital inconsciente. Outro clube italiano que jogou nesta quinta-feira foi o Parma. O time do lateral-esquerdo Júnior empatou com o Hapoel de Israel em Tel-Aviv, por 0 a 0, e ficou satisfeito com o resultado, já que os israelenses venceram as três partidas que haviam jogado em casa. Na partida de volta, o Parma joga por vitória simples. Fora de casa, o Borussia Dortmund obteve um bom empate contra o Lille, 1 a 1. A equipe alemã saiu na frente graças ao atacante brasileiro Éwerthon, que marcou aos 23 minutos do segundo tempo. Aos 27, Bassir empatou para o time francês. Os outros jogos desta quinta-feira: PSV 0 x 0 Leeds, Lyon 1 x 1 Slovan Liberec e Glasgow Rangers 1 x 1 Feyenoord. As partidas de volta acontecem dia 28.