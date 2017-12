Inter derrota Atlético em BH por 2 a 1 O Internacional deu um passo importante na sua busca pela vaga à Libertadores de 2004. Venceu o Atlético-MG por 2 a 1, neste domingo, no Estádio Independência, pela 42ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os dois gols dos gaúchos foram marcados pelo jovem atacante Nilmar, ainda no primeiro tempo. Paulinho descontou para os mineiros. Com a vitória, o Colorado chegou a 68 pontos, subindo para a quinta colocação. Por outro lado, com a derrota, o time mineiro, que estreou o técnico Procópio Cardoso, no lugar de Marcelo Oliveira, manteve os 63 pontos, na sétima posição, e vê as suas chances de disputar a competição sul-americana ficarem cada vez mais remotas. Na próxima rodada, o Galo recebe o Fortaleza, em Ipatinga, no interior do Estado, e o Inter a Santa Catarina enfrentar o Figueirense. Com o técnico Procópio Cardoso, que barrou o lateral-esquerdo titular Marquinhos e o jovem atacante Enrico, que deram lugar para Michel e Alex Alves, respectivamente, o Atlético começou a partida, dando a impressão de que buscaria uma vitória para continuar na briga pala vaga na Libertadores de 2004. Logo aos quatro minutos, o meio-campo Paulinho, improvisado no ataque, ao lado de Alex Alves, recebeu lançamento, matou a bola no peito e, à frente de Clemer, tentou tocar no canto direito, perdendo grande oportunidade. Apesar de presente no ataque, o Galo dava muitos espaços no seu sistema defensivo, principalmente, pelo seu lado esquerdo, por onde desciam o meio-campo Diego e o atacante Daniel Carvalho. E, aos cinco minutos, após bobeira do meio-campo Juninho, a bola foi lançada para o atacante Nilmar, que recebeu à frente de Velloso, avançou e não perdoou, fazendo 1 a 0 para o Inter. Foi o nono gol de Nilmar no Brasileiro, que voltou ao ataque Colorado, após se recuperar de uma forte gripe. O Atlético tentou responder em seguida, com o mesmo Paulinho, que perdeu nova oportunidade. Aos dez minutos, o atacante completou cruzamento de cabeça, mas o goleiro Clemer evitou o empate do Galo. Com o placar desfavorável, jogando em casa e precisando somar pontos, o time mineiro partiu para a pressão, em busca do empate. Porém, com um meio-de-campo apático, os mineiros davam espaços para os contra-ataques dos gaúchos. Aos 14 minutos, novamente Nilmar aproveitou a falta de marcação do adversário. Após cruzamento de Diego da esquerda, que colocou a bola dentro da área, o atacante subiu entre os zagueiros Scheidt e Luiz Alberto, e cabeceou no canto esquerdo de Velloso, ampliando o placar para o time Colorado. Foi o décimo gol de Nilmar no Brasileiro, o segundo na partida. Na volta para o segundo tempo, o técnico Procópio Cardoso, que dirige o Atlético pela quinta vez, partiu para o tudo ou nada. Tirou o volante Juninho e o lateral Michel, colocando o atacante Enrico e o meio-campo Lúcio Flávio, respectivamente. Pelo lado Colorado, o técnico Muricy Ramalho tratou de segurar a partida. Substituiu Daniel Carvalho e Flávio, para as entradas dos volantes Fernando Cardoso e Edinho. De tanto insistir, o time mineiro chegou ao seu gol, com o atacante Paulinho, que já havia perdido pelo menos duas oportunidades claras na partida. Desta vez, aos 14 minutos, após boa enfiada de bola de Enrico para o meio da área, o atacante não desperdiçou. Aproveitou a indecisão de Clemer para fazer o gol do Galo. Após o gol, o time alvinegro ainda encontrou forças para pressionar o adversário. Porém, apesar da maior posse de bola, insistia muito nos chutes de fora da área, que facilitou o bloqueio defensivo do time gaúcho que segurou a vantagem até o final. Foi a sétima partida sem vitória do Atlético, que somou apenas três, dos últimos 21 pontos disputados. Além disso, o Galo não perdia no Independência desde 1999. A última, tinha sido contra o Vitória-BA, por 2 a 1. Mas, nas duas últimas rodadas no chamado "caldeirão do Horto", o time mineiro recebeu o Paraná Clube e o Criciúma e empatou por 2 a 2 e por 1 a 1, respectivamente, não conseguindo a vitória.