Inter derrota Brasiliense no sufoco O Internacional venceu o Brasiliense por 1 a 0, nesta quarta-feira, no Beira-Rio, pela 39ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol foi marcado por Márcio Mossoró, aos 46 minutos do segundo tempo. Com o resultado, o clube gaúcho está classificado para a Copa Libertadores do América do ano que vem e, sobretudo, segue com chances de alcançar o Corinthians na disputa do título brasileiro deste ano, agora com 74 pontos. O Brasiliense continua com 38 pontos, é o penúltimo da classificação e tem grandes chances de ser rebaixado para a Série B. Apesar da festa no final, a vitória colorada foi sofrida. Em vez de pressionar o adversário, o Internacional não teve forças para furar o bloqueio do Brasiliense no primeiro tempo. A jogada pelo lado direito do campo, com Élder Granja e Tinga, não funcionou. E no lado esquerdo, o lateral Jorge Wagner não apoiou como sempre faz. Sentindo dores musculares, pediu para sair e foi substituído por Alex ainda antes do intervalo. Além de um lateral-esquerdo disposto a sair para o apoio, o Internacional contou com um terceiro atacante, Iarley, que entrou no lugar do meia Perdigão, no segundo tempo. Apoiado pela torcida, que se animou com o gol que o São Caetano marcou no Corinthians no início do jogo no Anacleto Campanella, o time gaúcho passou a atacar e, mesmo sem fazer jogadas envolventes, criou sete boas chances. Mas a pontaria não estava boa. Rafael Sobis concluiu duas vezes para fora. Fernandão, Iarley e Alex também erraram seus chutes quando poderiam marcar. Tinga errou numa tentativa e acertou em outra, mas o goleiro Eduardo estava bem colocado e defendeu. A vitória só chegou aos 46 minutos, quando Mossoró pegou um rebote, driblou um zagueiro e tocou a bola no canto para detonar a festa colorada.