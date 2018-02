Inter derrota Cruzeiro por 2 a 0 O Inter venceu o Cruzeiro neste domingo por 2 a 0 no Estádio Beira-Rio e se manteve na briga pela última vaga à Copa Sul-Americana de 2005. O time gaúcho chegou aos 61 pontos e está na décima colocação. Com três atacantes, o Inter teve o controle da partida e chegou aos gols com naturalidade. Diego marcou aos 45 minutos do primeiro tempo, depois de cobrança de falta de Chiquinho. O segundo foi marcado por Rafael Sóbis logo aos 4 da segunda etapa, depois de jogada individual de Rodrigo Paulista. A partida não teve lances de área até os 38 minutos, quando Rodrigo Paulista fez grande jogada pela linha de fundo e cruzou. Élder Granja errou na pequena área. Na segunda etapa, o Cruzeiro tentou reverter a desvantagem e ameaçou aos 22 e 23 com chutes de Tápia e Alessandro. Clemer fez boas defesas também aos 35 e 37, mas o jogo já estava decidido. O Cruzeiro se manteve com 53 pontos e ainda não está livre da zona de rebaixamento. Foi a quarta derrota seguida da equipe mineira.