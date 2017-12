Inter derrota Goiás e chega à liderança O Internacional venceu o Goiás por 1 a 0, neste sábado, no Beira-Rio, e chegou a 14 pontos no Campeonato Brasileiro. Com isso, o time gaúcho igualou o São Paulo na liderança - a diferença é que os são-paulinos jogam neste domingo, contra o Cruzeiro. Já equipe goiana permanece com 10 pontos. Ainda sob os efeitos da goleada sofrida para o Criciúma, por 7 a 2, na semana passada, o Goiás foi um time atento e capaz de conter o ímpeto do Internacional, que jogava em casa. A marcação eficiente chegou a deixar a torcida gaúcha apreensiva. Numa das poucas vezes que escapou do cerco armado pelo técnico Celso Roth, o Internacional chegou ao gol. Aos 26 minutos do primeiro tempo, Marabá foi derrubado por Danilo dentro da área. Alex cobrou o pênalti e fez 1 a 0. Antes de voltar ao vestiário, no intervalo, o técnico Lori Sandri já falava que a defesa do Inter deveria ter mais calma no segundo tempo. Afinal, sem descuidar da marcação, o Goiás dominou o jogo, mas não conseguiu criar chances de gol. A única vez em que o Goiás ameaçou o adversário foi aos 32 minutos, quando Douglas conseguiu se antecipar a uma saída de Clemer e cabeceou a bola com perigo, para fora. O Inter respondeu aos 35 minutos. Oséas recuperou a bola no meio-campo e lançou Diogo, que chutou para fora. Foram lances isolados de um jogo de poucas emoções.