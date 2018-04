Inter derrota Grêmio com gol de Alecsandro

Apesar da vitória, o Internacional está na segunda colocação do Grupo 2, com 13 pontos. Isto porque o São Luiz goleou o Porto Alegre por 5 a 0, no sábado, chegou aos mesmos 13 pontos e assumiu a liderança no saldo de gols (10 a 9).

Já o Grêmio, que ainda não convenceu no Campeonato Gaúcho, está na liderança do Grupo 1 com 10 pontos, três a mais do que o vice-líder Novo Hamburgo - perdeu para o Caxias por 2 a 0, fora de casa, neste domingo.

O clássico deste domingo começou bastante movimentado. O Grêmio iniciou melhor e criou boas oportunidades, mas o Internacional equilibrou as ações na metade do primeiro tempo. Aos 22 minutos, Rafael Marques salvou chute em cima da linha de Taison.

As duas equipes, no entanto, diminuíram de ritmo após o intervalo. A partida seguiu morna até aos 34 minutos, quando Alecsandro recebeu passe de cabeça de Edu e bateu com precisão no canto do goleiro Victor.

Atrás no marcador, o Grêmio partiu para o ataque em busca do empate. E no último lance da partida, aos 47 minutos, quase chegou ao gol em chute de Maylson, que bateu na trave.

Completaram a rodada do Campeonato Gaúcho neste domingo: Veranópolis 1 x 0 Juventude, Pelotas 5 x 0 Esportivo, Santa Cruz 4 x 1 Inter de Santa Maria e São José 2 x 0 Ypiranga.