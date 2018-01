Inter derrota Guarani por 2 a 0 O Inter venceu o Guarani por 2 a 0, neste sábado, em Porto Alegre, acabando com uma série de 4 derrotas consecutivas. Com isso, os gaúchos chegaram aos 50 pontos no Campeonato Brasileiro, deixando o time de Campinas com os mesmos 43 pontos. O jogo, no primeiro tempo, foi totalmente dominado pelo Inter. Enquanto isso, o Guarani abusou das faltas: foram 33 em 45 minutos. Mas, mesmo tendo o domínio de bola a maior parte do tempo, o time gaúcho errava muitos passes e, por conseqüência, não chegava ao gol adversário. Quando conseguiu, aos 21 minutos, o zagueiro Wilson marcou um gol para o Inter, após cobrança de escanteio, mas o árbitro anulou, marcando uma falta em Fernando. Aos 30, o time gaúcho abriu o placar. Daniel Carvalho cruzou a bola, o goleiro do Guarani afastou mal e Jefferson Feijão pegou o rebote para fazer 1 a 0. Antes de ir para o vestiário, no intervalo do jogo, o técnico Muricy Ramalho lamentou as falhas do Inter. "Temos que aproveitar todas as chances. Não podemos desperdiçar nada", avisou. Do lado do Guarani, Barbieri, reclamou de seu goleiro. "O Fernando falhou feio no gol", criticou. No segundo tempo, o domínio do Inter foi ainda maior. Com boas participações de Diego e Daniel Carvalho, o time desperdiçou várias chances para marcar. Até o segundo gol, que saiu aos 21 minutos, novamente com Jefferson Feijão. Ele aproveitou um lançamento de Daniel Carvalho e, da entrada da área, chutou forte, de pé esquerdo, sem chances de defesa para Fernando.