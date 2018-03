Inter derrota Juventus e ajuda Milan A Juventus praticamente se despediu da briga pelo título do Campeonato Italiano, neste domingo, com a derrota por 3 a 2 para a Internazionale, no Estádio San Siro, em Milão. Os milaneses se garantiram com gols de Martins, Vieri (pênalti) e Stankovic. A Juve, em terceiro com 59 pontos, descontou com Kily Gonzalez (contra) e Di Vaio. A Juventus permanece com 59 pontos, contra 60 da Roma e 69 do Milan.