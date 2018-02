Inter derrota Livorno e aumenta vantagem no Italiano A Inter de Milão continua absoluta e invicta no Campeonato Italiano. Neste sábado, a equipe ficou mais perto de garantir o título da temporada ao derrotar o Livorno, fora de casa, por 2 a 1, em partida válida pela 27.ª rodada. De quebra, a equipe foi beneficiada pelo tropeço da Roma, que não passou de um empate com o Ascoli, por 1 a 1. Agora, a Inter soma 70 pontos na classificação - 16 de vantagem sobre a Roma. Apesar do favoritismo, a Inter começou perdendo o jogo. O gol do Livorno foi marcado por Cristiano Lucarelli, aos 27 minutos, em cobrança de falta. O empate saiu ainda na primeira etapa, com Julio Ricardo Cruz, aos 35. A virada só aconteceu na etapa complementar, com o inspirado sueco Zlatan Ibrahimovic, aos 21 minutos, que em bela cobrança de falta garantiu a vitória - a Inter ainda chegou a ter Maicon expulso no final do duelo. O atacante brasileiro Adriano não participou do jogo. Ainda neste sábado, o Milan, sexto colocado com 37 pontos, entrará em campo para enfrentar o Chievo Verona. Em outro jogo deste sábado a Roma empatou fora de casa com o Ascoli. Soncin abriu o placar para os donos da casa aos 31 minutos do primeiro tempo e Wilhelmsson empatou para os visitantes aos 40 da etapa final. Com o resultado a Roma permanece na segunda posição com 54 pontos e o Ascoli continua em último lugar com 16.