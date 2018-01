Inter derrota o Atlético-PR no Beira-Rio O Inter venceu o Atlético Paranaense por 3 a 2, de virada, nesta tarde, em Porto Alegre, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, e foi aos 47 pontos. O Atlético continua com 30. Mesmo empurrado pela torcida, o Inter foi surpreendido com um golaço de Finazzi logo aos quatro minutos. Isto, no entanto, não perturbou a equipe gaúcha, que trocou o esquema 3-5-2 pelo 4-4-2, com o colombiano Rentería estreando no lugar do lesionado Fernandão. Com muita movimentação no meio-campo e ataque, o Inter empatou aos 17 minutos com Ricardinho, que pegou o rebote de uma conclusão de Rentería na trave. Aos 26, Jorge Wagner, cobrando falta, virou o jogo e fez 2 a 1. O Inter teve mais duas chances, com Rafael Sóbis e Rentería, que mostrou ser um atacante oportunista e de excelente colocação na área. No segundo tempo, o Atlético Paranaense deu a saída e logo aos 35 segundos Dênis Marques empatou, após tabelinha com Thiago Almeida. O gol perturbou o Inter, que, cansado do jogo contra o Rosário Central pela Copa Sul-Americana, na quinta-feira, não conseguia chegar ao gol de Diego com perigo. Até que aos 28 minutos, na base da superação, Rafael Sóbis recebeu na área, girou sobre o zagueiro e bateu no ângulo para fazer 3 a 2 e dar a vitória ao Inter.