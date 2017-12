Inter derrota Ponte e segue em segundo O Internacional ganhou da Ponte Preta por 2 a 1, neste domingo, em Porto Alegre, e segue na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. O líder Corinthians também venceu e está com 74 pontos, mantendo a vantagem de seis pontos para o time gaúcho, que segue em segundo lugar, com 68. Faltam cinco rodadas para o final da competição. A Ponte Preta manteve uma posição intermediária, com 47 pontos. Numa partida disputada sob chuva contínua, todas as jogadas decisivas foram aéreas e todos os gols marcados por zagueiros. No primeiro, aos 45 minutos do primeiro tempo, Jorge Wagner cobrou escanteio e Vinícius cabeceou a bola para as redes de Lauro. Aos três minutos do segundo tempo, Ediglê ampliou para 2 a 0, escorando, também de cabeça, outro cruzamento de Jorge Wagner, que a defesa da Ponte Preta não afastou. A equipe de Campinas descontou aos 14, usando a mesma arma. Rissut fez um lançamento longo para a área, a defesa vacilou e Galeano cabeceou a bola sem dar chance a Clemer. Por duas vezes, o Internacional chegou a ter o controle do jogo, dando a impressão de que ganharia com facilidade. Nos primeiros 20 minutos, graças à movimentação de Tinga, criou boas oportunidades para marcar. Na jogada mais bonita, o próprio Tinga quase marcou um gol por cobertura. Lauro salvou com um tapa na bola. Mas, logo depois, a Ponte Preta começou a encontrar espaços para sair, com Izaías fazendo um papel parecido com o de Tinga, abrindo espaços para seus companheiros. Numa de suas melhores jogadas, o atacante deixou Bruno na frente de Clemer. O ala venceu o goleiro e chutou, mas Ediglê estava na cobertura e salvou o Internacional. Depois de fazer seu segundo gol, o time gaúcho voltou a dar a impressão de que iria ter facilidades. Não foi o que aconteceu. A Ponte Preta logo descontou e voltou a equilibrar o jogo. Contou com uma boa defesa de Lauro em uma conclusão de Rafael Sobis, de cabeça, mas poderia ter empatado quando Danilo pegou um rebote na área e chutou para fora.