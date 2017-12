Inter derrota Santa Cruz e alcança ponta O Inter venceu o Santa Cruz por 2 a 1, nesta segunda-feira à noite, em Santa Cruz do Sul, e com o resultado é alcançou a primeira colocação da Chave 2 do Campeonato Gaúcho, com 11 pontos ganhos, o mesmo que Glória e Caxias. A liderança se dá pelo número de gols marcados: dez, contra seis do Caxias e cinco do Glória. O Santa Cruz continuou com cinco pontos. Como precisava da vitória para chegar à liderança, o Inter foi ao ataque, dominou todo o primeiro tempo e fez seu gol aos 20 minutos, com Oséas, após jogada de Chiquinho. Logo em seguida, Nilmar e novamente Oséas perderam mais duas chances. No segundo tempo o Santa Cruz equilibrou o jogo, mas foi o Inter quem marcou: aos 22 minutos, Wellington aproveitou um cruzamento de Diego e ampliou para 2 a 0. Dega, de cabeça, após falta cobrada por Cesinha, descontou para o Santa Cruz, aos 34 minutos.