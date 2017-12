Inter derrota Vasco por 1 a 0 em Aracaju Num jogo de passes errados e pouca criatividade, o Vasco perdeu para o Internacional por 1 a 0, neste domingo, em Aracaju, pela 40ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a vitória, a equipe gaúcha assumiu a quinta colocação na tabela com 64 pontos, chegando com isso à zona de classificação à Libertadores da América. Já o Vasco permaneceu na 17ª posição, com 46 pontos e ainda corre o risco de ser rebaixado. A partida, disputada num péssimo gramado, dificultou o toque de bola dos dois times. Por isso, as chances de gol foram raras. Na única vez em que chegou em condições de concluir, o Inter fez o gol da vitória, aos 32 minutos. Élder Granja sofreu falta na entrada da área, que Gavillán cobrou com perfeição, no ângulo de Fábio. O Vasco, sem objetividade, nas poucas vezes em que chegou na área do Inter, não sobe aproveitar, concluindo sempre para fora. Veio o segundo tempo e o Vasco, desesperado, se ?atirou? ao ataque. A defesa do Inter, no entanto, bem postada, anulou todas as tentativas da equipe de Mauro Galvão chegar, ao menos, ao empate. A sua melhor chance aconteceu aos 15 minutos, quando Claudemir, na entrada da área, cobrou uma falta no travessão de Clemer, já vencido no lance. Depois, aos 42, o árbitro Cléber Abade, encoberto, não marcou um pênalti de Gavillán em Léo Borges. O Inter administrou o resultado tocando a bola de um lado para outro, esperando o tempo passar para chegar ao quinto lugar da competição.