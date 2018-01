Inter dispensa centroavante André O Internacional dispensou o centroavante André nesta terça-feira, alegando que o comportamento extra-campo do jogador é incompatível com as exigências disciplinares que o clube adotou este ano. André, que estaria exagerando nas saídas noturnas, disse que sua vida pessoal não interessava a ninguém e que cumpria os horários estabelecidos pela comissão técnica. Ele estava se recuperando de uma lesão e não jogava há 40 dias. O clube adotou a linha dura depois da experiência de 2002, quando tolerou casos de indisciplina e quase foi rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro.