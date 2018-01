Inter dispensa cinco jogadores O Internacional confirmou nesta terça-feira a contratação do preparador físico Paulo Paixão, que não renovou com o Fluminense para poder voltar a morar em Porto Alegre. O clube gaúcho também anunciou a dispensa do ala Cássio, do volante Alexandre, dos armadores Fabiano e Carlos Miguel e do atacante Fernando Baiano. Os jogadores não tiveram a regularidade esperada durante a temporada e ganhavam salários altos para os novos padrões do clube. O técnico Muricy Ramalho, que já trabalha no planejamento do time e das atividades para 2003, terá de remontar o Internacional. Só o goleiro Clemer e o zagueiro Luis Alberto estão garantidos. O clube busca alguns reforços, como o zagueiro Gamboa, o volante Claudecir e o atacante Christian. E deve promover juniores promissores como os irmãos Diego e Diogo.