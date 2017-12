Inter divide liderança com a Roma Com dois gols do uruguaio Recoba, a Internazionale de Milão derrotou, neste domingo, o Lecce, no campo do adversário, por 2 a 1, pela 27ª rodada do Campeonato Italiano. Vugrinec descontou para o Lecce. Com este resultado, a Inter soma 56 pontos e se iguala à Roma no primeiro lugar da classificação. O time do brasileiro Ronaldo - que assistiu à partida da tribuna e vai compor o banco de reservas na quinta-feira contra o Valencia pela Copa da Uefa - soma 16 vitórias, contra 15 dos romanos, que venceram no sábado o Atalanta, por 3 a 1. Outro destaque da rodada foi a difícil vitória da Juventus diante do Verona, em Turim, por 1 a 0. O gol foi marcado por Nedved, aos 38 minutos do primeiro tempo. O Bologna, quarto colocado, com 45 pontos, ficou mais distante dos líderes, após o empate, em Florença, por 1 a 1, diante da Fiorentina. Demais resultados deste domingo: Brescia 1 x 1 Lazio, Chievo 1 x 1 Venezia, Perugia 2 x 1 Parma e Udinese 1 x 1 Piacenza. Milan e Torino, em Milão, jogam mais tarde, completando a rodada.