Inter dividida entre dois torneios A Internazionale recebe o Dinamo de Kiev, nesta terça-feira, dividida entre a Liga dos Campeões e o Campeonato Italiano. A equipe milanesa considera imprescindível vencer novamente no torneio europeu, para consolidar a boa impressão deixada com os 3 a 0 sobre o Arsenal, na estréia, em Londres. Ao mesmo tempo não tem como ?esquecer? do duelo com o Milan, no sábado, em um dos clássicos de maior rivalidade no país. O técnico Héctor Cúper já tomou pelo menos uma decisão: a de não poupar nenhum titular nos dois compromissos da semana. A expectativa ainda está em Vieri, que se recupera de contusão. O representante da Ucrânia, que tem os brasileiros Alessandro e Diogo Rincón, também largou bem, no grupo B da Liga dos Campeões, ao ganhar em casa de 2 a 0 do Lokomotiv Moscou. Os russos voltam a campo na terça, para enfrentar o Arsenal. A Juventus também defende liderança, mas no grupo D. A atual vice-campeã continental visita o Olympiakos, na Grécia, depois de estrear com vitória por 2 a 1 sobre o Galatasaray. A equipe grega procura recuperar-se da derrota por 1 a 0 para a Real Sociedad, em San Sebastián. O segundo jogo do dia será em Istambul, entre o Galatasaray e os espanhóis. O Lyon é uma das atrações no grupo A, para o confronto com o Celtic, em Glasgow. O bicampeão francês, dos brasileiros Élber, Claudio Caçapa, Edmilson e Juninho Pernambucano, ganhou do Anderlecht, na primeira rodada, enquanto os escoceses perderam para o Bayern, em Munique, por 2 a 1. Os alemães agora jogam fora de casa contra o Anderlecht. O Monaco fez bom papel na abertura do grupo C (bateu o PSV por 2 a 1) e recebe nesta terça a visita do AEK Atenas (empate de 1 a 1 com o La Coruña). Os espanhóis atuam em seu campo contra o PSV Eindhoven e procuram recuperar-se da derrota para o Osasuna por 3 a 2, no sábado pelo campeonato doméstico.