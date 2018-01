Inter diz que Ronaldo pagou para sair Ronaldo pagou US$ 5 milhões para deixar a Inter de Milão. A informação é do presidente do clube italiano, Massimo Moratti, em entrevista dada a um canal de televisão espanhol. "Em termos financeiros, a Inter saiu muito beneficiada com o acordo. Ronaldo teve de pagar US$ 5 milhões do próprio bolso para compensar o dinheiro que perdemos com patrocínios", explicou Moratti, muito decepcionado com o modo como a transação ocorreu. "A Inter fez o que deveria fazer. Fomos a vítima e o Ronaldo saiu como vilão", declarou. O dirigente não esconde a decepção que teve com o brasileiro. Ele afirma que Ronaldo decidiu deixar a Inter somente após a Copa do Mundo, quando conseguiu recuperar o prestígio internacional. "Ele (Ronaldo) jogou um grande Mundial e acabou como ganhador. Mas a Inter não ganhou nada na temporada passada. É muito difícil esquecer disso." Moratti confirmou que em dezembro a Inter, como parte do pagamento por Ronaldo, receberá US$ 10 milhões ou um jogador do Real, que pode ser o argentino Solari. "No momento, esse assunto está 50%. Podemos pedir o dinheiro ou o jogador, que seria Solari ou McManaman. Mas o Héctor Cúper (técnico) terá a decisão final", contou Moratti.