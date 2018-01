Inter diz que Ronaldo volta em 15 dias O Internazionale de Milão informou nesta sexta-feira que o atacante Ronaldo deve voltar a campo em 15 dias. O jogador deixou o campo na partida de quinta-feira contra o Brasov pela Copa da Uefa com um estiramento na coxa direita e será examinado hoje pelos médicos e submetido, no sábado, a uma ressonância magnética. Se ficar durante todo esse tempo afastado das atividades físicas, dificilmente terá condições de enfrentar o Chile pelas eliminatórias do Mundial de 2002.