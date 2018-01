Inter domina, mas só empata com o Nacional no Uruguai No dia em que completou 97 anos, o Inter empatou por 0 a 0 com o Nacional, no acanhado Estádio Parque Central, em Montevidéu, no Uruguai, pelo grupo 6 da Copa Libertadores. Apesar de jogar na casa do adversário, o time gaúcho dominou a partida, mas perdeu muitos gols. Na melhor oportunidade, aos 25 minutos do segundo tempo, Iarly recebeu livre e, de frente para o goleiro, demorou para finalizar e foi desarmado pela zaga. Com o resultado, o Inter se manteve na liderança da chave com 11 pontos, e está a um empate da classificação para a segunda fase da competição. Maracaibo e Nacional somam oito pontos, mas o time venezuelano é o segundo porque tem três gols a mais de saldo. O lanterna é o Pumas, do México, já eliminado, com nenhum ponto. O próximo adversário do Inter será o Maracaibo, no próximo dia 18, no Beira-Rio, em Porto Alegre.