Inter e 15 de Novembro começam a decisão Internacional e 15 de Novembro, de Campo Bom, começam a decidir o Campeonato Gaúcho, nesta quarta-feira, repetindo a final do ano passado. O Internacional quer o bicampeonato e, para isso, vai esquecer a tradição e cuidar de cercar o adversário, que joga em casa, para arrancar pelo menos um empate. O objetivo, segundo o técnico Muricy Ramalho, é não chegar em desvantagem no jogo de volta, dia 2, no Beira-Rio, quando o time terá o apoio da torcida. A decisão deste ano não leva em conta o saldo de gols. Se ao final do segundo jogo os times estiverem empatados nos pontos, haverá prorrogação de 30 minutos, sem morte súbita. Persistindo a igualdade, o título será decidido nos pênaltis. Para o primeiro jogo, o 15 de Novembro foi obrigado a ampliar suas acomodações. O Estádio Sady Schmidt recebeu uma arquibancada móvel, com 800 lugares. Com isso, o público total do jogo poderá chegar a 3,4 mil torcedores. No Internacional, Muricy conta com a volta do lateral-direito Gavilán e do volante Sangaletti, que, suspensos, não enfrentaram o Paraná, sábado, pelo Campeonato Brasileiro. O armador Cleiton Xavier, recuperado de lesão, segue na reserva, porque o técnico vai manter Diego no time. A volta de Marcelo Müller, depois de contusão, é a novidade do 15 de Novembro. Para dar características mais ofensivas ao time, o técnico Guilherme Macuglia deve retirar o líbero Marcão e escalar o armador Sananduva.