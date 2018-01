Inter e Atlético-MG só empatam no Sul O Inter empatou com o Atlético/MG em 1 a 1, neste domingo, em Porto Alegre, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, caiu da quinta para a sexta posição na tabela, com 13 pontos ganhos. O Atlético foi para cinco e continua na zona de rebaixamento, em 20º lugar.