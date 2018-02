Inter e Atlético-MG têm desafios longe de casa pela 2ª fase da Copa do Brasil

O Internacional segue na sua longa caminhada pelo sonho de faturar o título da Copa do Brasil. O clube gaúcho viajou até Belém para enfrentar o Remo no Mangueirão, às 19h30, pela segunda fase da competição, nesta quarta-feira. Mais tarde, às 21h45, o Atlético-MG enfrenta o Botafogo-PB no Almeidão, em João Pessoa. Estão programados dez jogos para esta quarta-feira e mais quatro na quinta-feira, quando vai ser encerrada esta fase e definida a terceira.

Diferente da primeira fase, o empate não dá mais a classificação ao time visitante. Os mandos de campo foram decididos em sorteio na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e a igualdade no placar leva a definição da vaga para as cobranças de pênaltis.

O time gaúcho, que eliminou o Boavista na primeira fase, vem de três jogos sem derrota e lidera o Campeonato Gaúcho. Já o Remo deixou para trás o Atlético-ES na fase inicial, mas ainda não conseguiu embalar no Campeonato Paraense, sem conseguir dar sequência aos bons resultados. Independentemente disso, a torcida paraense costuma lotar o Mangueirão para apoiar o time. Ainda mais com a presença de um time tradicional como o Inter.

Na Paraíba, o Atlético-MG precisa começar uma nova história na temporada. Depois de quase cair diante do Atlético-AC, o clube dispensou o técnico Osvaldo de Oliveira e depositou as suas fichas no interino Thiago Largh. E passou pelo América-MG no último final de semana, por 3 a 0. Contra o Botafogo-PB a dor de cabeça pode ser maior: além do apoio da torcida, o clube adversário está invicto no Campeonato Paraibano e eliminou o Floresta-CE na primeira fase.

PAULISTAS

A Ponte Preta, que também tem oscilado, vem de um empate sem gols com o Palmeiras no Campeonato Paulista, onde briga por uma vaga na próxima fase. Na eta inicial da Copa do Brasil eliminou o Nacional-AM e agora tem pela frente um rival antigo. O curioso é que nesta temporada, o time campineiro ainda não venceu dentro do Majestoso, com duas derrotas e três empates. A Internacional de Limeira, que faz boa campanha Série A2 do estadual - está em quarto lugar -, passou pelo Rio Branco-AC e agora pode fazer história se chegar à terceira fase.

Outros dois paulistas também vão estar em campo na quarta-feira. Em Bragança Paulista, o Bragantino, que eliminou o Boavista, recebe o Picos-PI. O Oeste vai até Florianópolis, para enfrentar o Figueirense. Outro catarinense, o Criciúma recebe o Cianorte, do Paraná.

O Atlético-PR é favorito dentro da Arena da Baixada contra o Tubarão, de Santa Catarina, enquanto se espera duelo equilibrado no norte paranaense entre Londrina e Ceará.

Goiás e Boa se enfrentam no Serra Dourada, em duelo de dois times que disputam a Série B. Na Arena Pantanal, o Cuiabá recebe o Aparecidense, que foi a maior zebra da primeira fase ao eliminar o Botafogo.