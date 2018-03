Inter e Bandeirante empatam na Série A2 Internacional e Bandeirante empataram por 2 a 2, na tarde deste sábado, em Limeira. O jogo foi válido pela segunda rodada da segunda fase da Série A2 do Campeonato Paulista. O resultado não foi bom para o time de Limeira, que já havia perdido na primeira rodada para o Flamengo, por 2 a 0, e permanece em último lugar do grupo 4, com apenas um ponto ganho. O Bandeirante, que empatou com o Botafogo por 5 a 5 no primeiro jogo, soma agora dois pontos e está na segunda posição. A Inter de Limeira busca a reabilitação diante do Botafogo, em Ribeirão Preto, no próximo dia 21. E, no mesmo dia, o Bandeirante recebe o Flamengo. O Bandeirante foi superior durante toda a etapa inicial e abriu 2 a 0. Logo aos 7 minutos, o experiente meia Palhinha lançou o atacante Reginaldo, que tocou por cima do goleiro Carlos Carioca: 1 a 0. O time de Birigüi segui melhor no jogo e aumentou aos 29. Reginaldo, mais uma vez, chutou e fez seu 15ª gol na Série A2. No segundo tempo, a Inter de Limeira melhorou e o jogo ficou mais equilibrado. O atacante Nei Bala perdeu duas grandes chances de gol até os 15 minutos. De tanto insistir, o time da casa diminuiu. Aos 22 minutos, o atacante Brener aproveitou cruzamento da direita e, de cabeça, fez o primeiro. O gol animou a Inter, que foi com tudo atrás do empate. Até que, aos 45 minutos, o atacante Nei Bala marcou de cabeça e deixou tudo igual em Limeira.