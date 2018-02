Inter e Barbarense ainda sem técnicos A Inter de Limeira e o União Barbarense não conseguiram definir seus treinadores antes do Natal, contrariando a previsão de suas diretorias. Os dois clubes ainda estão sem comando para o Campeonato Paulista, que começa dia 19 de janeiro. O presidente da UB Corporation, que administra o futebol do União Barbarense, Francisco Silveira Melo, disse que candidatos não faltam e que a decisão tem que ser tomada com calma. O clube perdeu o técnico Sérgio Farias para o futebol coreano. Depois, tentou Paulo Comelli e Zé Teodoro, ambos sem sucesso. Na Inter, o gerente de futebol Júnior Barros tinha a intenção de definir o novo técnico na quinta-feira, mas não conseguiu fechar contrato. O clube foi surpreendido pela decisão de Júlio Espinosa, que deixou o cargo na semana passada para trabalhar no futebol japonês.