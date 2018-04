Inter e Barça empatam por 0 x 0 em estreia na Liga dos Campeões

Os dois times desperdiçaram boas chances no ataque, em um jogo que marcou o retorno de Ibrahimovic ao estádio San Siro pela primeira vez desde que trocou a Inter pelo Barça, numa transferência que envolveu a ida de Eto'o no caminhinho oposto.

A primeira chance de gol do sueco foi acompanhada por uma estrondosa vaia do público após o chute desviado do atacante.

O Barcelona reclamou de um pênalti após a bola ter batido na mão de um jogador da Inter dentro da área, enquanto o substituto Dejan Stankovic teve a melhor oportunidade para os italianos, quando um chute forte da entrada da área saiu por pouco.

(Reportagem de Mark Meadows)