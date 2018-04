Inter e Barcelona fazem duelo mais aguardado da Liga

MILÃO - A Liga dos Campeões da Europa terá oito partidas nesta quarta-feira, mas todas as atenções estarão concentradas em apenas uma delas. Em Milão, o Barcelona começa a defesa de seu título contra a Inter, num confronto que reúne dois dos principais favoritos ao título e dois times que fizeram um badalado negócio antes do início da temporada. O duelo será transmitido pela rádio Eldorado/ESPN, e o estadao.com.br acompanha online todos os jogos.

Para contratar o atacante sueco Ibrahimovic, o Barcelona cedeu o atacante camaronês Eto'o e ainda deu mais 45 milhões de euros para a Inter. Assim, o jogo desta quarta-feira será o primeiro encontro de Eto'o e de Ibrahimovic com seus antigos clubes, o que promete ser um ingrediente a mais no já esperado clássico em Milão.

"A venda de Ibrahimovic foi o negócio ideal para nós. Ganhamos Eto'o, que também é um grande jogador, e tivemos dinheiro para contratar Lúcio, Milito, Thiago Motta e Sneijder", avaliou o técnico português José Mourinho, que comanda a atual tetracampeã italiana, time que tenta voltar a conquistar a Liga dos Campeões.

Ibrahimovic admitiu que está emocionado por voltar tão rapidamente a jogar em Milão. "Sem dúvida será especial enfrentar a Inter. Passei três ótimas temporadas no clube. Ainda bem que este jogo será na primeira rodada, porque assim não terá a tensão que cerca as partidas eliminatórias", disse o atacante sueco do Barcelona.

Já Eto'o, que foi envolvido no negócio a pedido do técnico Guardiola mesmo tendo feito 35 gols na temporada passada, encara o jogo como um desafio. "Vamos enfrentar o melhor time do mundo. Será muito difícil ganhar o jogo, mas temos uma pequena chance de conseguir", avisou o camaronês, que virou rapidamente ídolo na Inter de Milão.

Mourinho também apontou o Barça como favorito. Argumentou que o time espanhol joga junto há mais tempo, enquanto a sua Inter entrará em campo com cinco jogadores que não estavam na temporada passada. "Somos um time em construção, e o Barcelona é uma escola de futebol que segue a mesma filosofia há anos", explicou o treinador português.

Guardiola não quis saber dessa conversa de favoritismo. Elogiou muito o time italiano, disse que se sente mais seguro nesta temporada e também demonstrou respeito por Mourinho. "Ele é um grande treinador, que foi campeão em três países (Portugal, Inglaterra e Itália). Será uma honra enfrentá-lo", revelou o comandante do Barcelona.

