Inter é campeã da A-II e volta à 1ª Divisão A Internacional está de volta à primeira divisão do futebol paulista. Neste domingo à tarde, o time de Limeira conquistou o Campeonato Paulista da Série A2, apesar de perder por 2 a 1 para o Taubaté, pela rodada final do quadrangular final. Com o título, a Inter retorna à elite estadual apenas um ano após ser rebaixada. Mas o resultado que deu o acesso à Internacional ocorreu em Guarulhos. O Taquaritinga, único clube que poderia ultrapassar o clube limeirense nesta fase final, foi goleado por 4 a 0 pelo Flamengo. Com os resultados, a Internacional terminou o quadrangular final com 12 pontos, dois a mais do que o Taquaritinga e o próprio Taubaté, que já entrou em campo eliminado. O Flamengo, que acabou sendo o grande responsável pelo acesso da Internacional, conqu istou os seus únicos pontos nesta fase final. Somando todos os pontos das três fases do campeonato, a Internacional teve a melhor campanha, fazendo justiça ao título conquistado. Em 26 partidas realizadas, conquistou 46 pontos. O acesso foi conquistado no estádio "Joaquim de Moraes Filho", em Taubaté. Apesar da festa ao final da partida, o primeiro tempo foi tenso. Mesmo sem chances de classificação, o time da casa foi ao ataque e saiu na frente, com Abraão, aos 35 minutos. No outro jogo da partida, em Guarulhos, o Taquaritinga ainda sonhava com o acesso, mas para isso precisava de um tropeço da Internacional. Ao tomar conhecimento do gol em Taubaté, o time foi para cima do Flamengo e pressionou muito. Os gols, porém, não s aíram na primeira etapa. No segundo tempo dos dois jogos, tudo favoreceu a Internacional. Praticamente ao mesmo tempo a Inter chegou ao empate e o Flamengo fez o primeiro gol contra o Taquaritinga. A partir daí, tudo foi festa, ainda mais após os outros três gols do Flamengo. Nem o gol de Rincón, para o Taubaté, acabou com a festa dos mais de mil torcedores da Internacional que foram ao "Joaquinzão". Ao final da partida, o técnico Pintado comemorou muito o título e quase não conseguiu conversar com os repórteres. No meio da entrevista, o ex-jogador começou a chorar e deixou os microfones. "É muita emoção, porque coroamos o trabalho de um semestre tod o", resumiu o ex-volante do Bragantino e São Paulo que na sua primeira experiência como técnico já conquista um título.