Inter e Caxias jogam pela liderança O jogo Inter x Caxias, nesta segunda-feira às 20h30, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, vale a liderança do quadrangular inicial do Campeonato Gaúcho. O jogo, que completa a primeira rodada do returno, iniciada sábado com a vitória do Juventude sobre o Grêmio por 2 a 1, é decisivo para as duas equipes, que buscam classificação à fase final da competição. Com quatro pontos ganhos, o Inter não pode deixar escapar a oportunidade de vencer diante de sua torcida, que quer vingança da derrota sofrida para o mesmo Caxias na semana passada, por 2 a 1. O técnico Muricy Ramalho definiu o time num esquema 3-5-2, com Valdir mantido na ala direita e Claiton como único volante de contenção. O Caxias, com cinco pontos ganhos, não terá dois titulares: o lateral-esquerdo Ítalo e o meio-campo Richard, ambos suspensos. O zagueiro Felipe substitui Ítalo, enquanto Mattei entra no lugar de Richard. O técnico Ricardo Drubscky, mesmo jogando fora de casa, confia na vitória, principalmente na sua dupla de atacantes, Janílson e Lê, um garoto de 18 anos vindo da equipe de juniores.