Inter e Cruzeiro contratam lateral Os campeonatos regionais do futebol brasileiro já começam a esquentar, mas os principais clubes continuam se reforçando. Hoje, por exemplo, dois clubes, Internacional e Cruzeiro, anunciaram contratações, ambos para a mesma posição, a lateral-esquerda. O time gaúcho acertou com Cássio; o mineiro, com Jorginho Paulista. Além disso, o Flamengo também apresentou um lateral-esquerdo: Athirson. Enquanto Athirson retornava ao clube que o revelou, o então titular da posição, Cássio, apresentava-se ao Internacional gaúcho, onde ficará por empréstimo até o final do ano. Cássio, aliás, viu encerrado um drama que durou seis dias. Sua agonia começou na quinta-feira, quando desperdiçou um pênalti na decisão em que o Flamengo perdeu o título da Copa Mercosul para o San Lorenzo, na Argentina. No sábado, de volta ao Maracanã para defender o rubro-negro contra o Guarani, pelo Torneio Rio-São Paulo, foi hostilizado por parte da torcida - fato que, inclusive, levou o técnico do Flamengo, Carlos Alberto Torres, a indispor-se com os torcedores. Hoje, deixou o Gávea rumo a Porto Alegre. Cássio parecia aliviado ao apresentar-se ao Internacional. "Agradeço aos dirigentes do Inter por acreditarem em mim. Em um ano e meio como profissional, ganhei três títulos no Flamengo, e espero ganhar outros mais aqui??, disse o lateral. Alívio também está sentindo Athirson, após uma obscura e tumultuada transferência para a Juventus italiana. "Estou feliz por voltar. Tive muito prejuízo com a ida para a Juventus. Perdi prestígio e fiquei longe da seleção??, admitiu o jogador, que esteve nos planos do São Paulo na temporada passada. Outro lateral-esquerdo que teve o destino definido hoje foi Jorginho Paulista. Ele foi emprestado pela Udinese ao Cruzeiro até o final do ano, que após esse prazo terá de pagar US$ 3,8 milhões ao clube italiano se quiser ficar com o jogador em definitivo. A trajetória de Jorginho é curiosa. Ele tem apenas 21 anos, mas já se tornou um "andarilho?? do futebol. Revelado pelo Palmeiras, já teve passagens também por PSV (Holanda), Atlético-PR, Vasco e Boca Juniors argentino, seu último time. Dispensa - O goleiro Hiran foi dispensado hoje pelo Internacional. No último Campeonato Brasileiro, ele foi titular da equipe gaúcha.