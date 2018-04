Inter e Flamengo ficam no 0 a 0 Internacional e Flamengo empataram por 0 a 0, nesta quinta-feira, em Porto Alegre. Com o resultado, o clube gaúcho avançou da 15ª para a 14ª posição no Campeonato Brasileiro, com 36 pontos, ultrapassando o Criciúma, que perdeu para o Goiás, no saldo de gols. Já o time carioca permanece no 18º lugar, com 33 pontos, mas pode cair para o 19º lugar se o Vitória, que tem 30 pontos, ganhar do Fluminense nesta quinta-feira. O primeiro tempo foi equilibrado. Os dois times foram eficientes na marcação e não souberam furar o bloqueio do adversário para chegar ao gol. O Internacional temia que a improvisação do lateral Bolívar e dos volantes Álvaro e Edinho como zagueiros, substituindo os titulares Sangaletti, Wilson e Vinícius, pudesse deixar a defesa vulnerável. Mas eles souberam se antecipar a Jean e Dimba, anulando os atacantes do Flamengo, que não tiveram chances de chutar em gol. No outro lado, Júnior Baiano comandava um sistema defensivo que impedia a troca de passes entre Fernandão, Rafael Sobis e Danilo. As chances de gol só surgiram depois dos 40 minutos, uma para cada lado. Pelo Flamengo, André Bahia cabeceou a bola a um palmo da trave. Pelo Internacional, também de cabeça, Fernandão mandou a bola na direção certa, mas Diego estava atendo e defendeu. No segundo tempo, os times fizeram apostas diferentes. O Internacional tentou tirar proveito do fator local e do bom preparo físico do time para acelerar o jogo e sufocar o adversário. O Flamengo optou por cadenciar o ritmo para forçar os jovens jogadores adversários ao erro que poderia decidir a partida. Os gaúchos chegaram a criar algumas chances, desperdiçadas por Rafael Sobis e Danilo. E, aos 43 minutos, na pressão, Felipe acertou um chute na trave do Flamengo. Foi o máximo que o Internacional conseguiu e o jogo não saiu do 0 a 0.