Inter e Fluminense empatam por 2 a 2 Inter e Fluminense empataram em 2 a 2, neste domingo, em Porto Alegre, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, já descontados os três pontos devido à decisão do STJD, pela manhã, a equipe gaúcha foi para 49 pontos, enquanto o Fluminense é o quarto colocado, com 48. O jogo no primeiro tempo foi igual: as duas equipes marcavam bem e não deixavam o adversário jogar. Com isso, foram poucas as chances de gol no primeiro tempo. Aos 31 minutos, Radamés salvou em cima da linha uma conclusão de Rafael Sóbis. Aos 34, Felipe, de fora da área, chutou fraco para fácil defesa de Clemer. Aos 43, em uma jogada simples, o Inter fez 1 a 0: Edinho deu um balão para frente, Élder Granja tocou de cabeça e Rentería, na entrada da grande área, chutou sem chances de defesa para Kléber: "Foi um alívio marcar o primeiro gol pelo Inter, que dedico para a torcida e meus familiares", desabafou o atacante colombiano, ao final do primeiro tempo. Na etapa final, Rodrigo Tiuí empatou aos 12 minutos, aproveitando falha da defesa do Inter. O time de Muricy Ramalho, no entanto, não desistiu e Kléber, em duas oportunidades, salvou o Fluminense em conclusões de Rafael Sóbis. Aos 33, Gabriel virou o jogo aparecendo de surpresa no ataque. Jorge Wagner, aos 42, de falta, deixou o jogo empatado novamente. No final, em meio a uma confusão com a torcida na arquibancada superior, um homem e uma criança ficaram feridos devido ao lançamento de bombas de efeito moral por parte de soldados da Brigada Militar.