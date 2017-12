Inter e Fluminense ficam no 0 a 0 Num jogo fraco tecnicamente, Inter e Fluminense empataram em 0 a 0 na tarde deste domingo, em Porto Alegre, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Inter foi para oito pontos ganhos em nono lugar na tabela. O Fluminense chegou aos seis pontos, mas, devido aos resultados paralelos, baixou para a 13ª colocação. Ainda abalado pela derrota de 3 a 1 para o Vitória, na quarta-feira e a conseqüente eliminação na Copa do Brasil, o Inter não teve a mínima inspiração para superar o retrancado time do Fluminense. Sem inspiração no meio-campo e ousadia no ataque, a equipe gaúcha não ofereceu perigo ao gol de Fernando Henrique. Teve duas conclusões, uma aos 11 minutos com Cleiton Xavier e outra aos 13, com Rafael Sóbis, bem neutralizadas pelo goleiro do Fluminense. Depois disso, nada mais aconteceu em termos ofensivos. Seguro na defesa, o adversário não permitiu que o Inter sequer entrasse na área para tentar as conclusões. Por isso, a torcida não esperou o término do primeiro tempo pedir, em coro, a saída do técnico Lori Sandri: "Ei, Lori, pede pra sai" (sic). As vaias da torcida fizeram Sandri modificar o esquema para o segundo tempo. Veio com Diogo no lugar do lento e inoperante Alex, e passou do 3.5.2 para o 4.4.2, com Vinícius na lateral-esquerda. A alteração deixou o Inter com uma maior movimentação. Com Rafael Sóbis mais adiantado, o time até que ficou mais ofensivo e criou três boas chances para marcar, com Oséas, Rafael Sóbis e Cleiton Xavier, aos 28, 32 e 33 minutos, respectivamente, todas para grandes defesas de Fernando Henrique. A chance mais clara, no entanto, foi do Fluminense, aos 39: Tiago entrou sozinho na área mas não fez o gol devido a uma grande defesa de Clemer. Aos 46, Alessandro acertou a trave.